Терехов в Германии встретился с мэром Нюрнберга: Харьков получил автобусы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 5 февраля провел переговоры в Германии с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером и мэром Нюрнберга Маркусом Кенингом.
Во время переговоров обсуждали восстановление Харькова, а также — помощь немецких партнеров в этом процессе.
«В очередной раз рассказывал о колоссальных объемах разрушений жилой инфраструктуры. О 150 тысячах горожан, которых россия оставила без крова. О том, насколько нам важно перенять успешные практики послевоенного восстановления европейских городов и начать восстановление. И на пути к собственному восстановлению лучшим ориентиром для нас может стать опыт Нюрнберга, которому удалось полностью возродить себя из руин после Второй Мировой Войны», — отметил Терехов.
Он также сообщил, что Харьков получил очередную помощь из Германии.
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«Сотрудничество Харькова с Германией в принципе было и остается самым результативным. Как до полномасштабной войны, так и сейчас. За что я благодарю наших партнеров! Еще одна партия из семи автобусов от города-побратима Нюрнберга — тому подтверждение. Они уже в Харькове и в ближайшее время станут на городские маршруты», — проинформировал мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 5 февраля провел переговоры в Германии с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером и мэром Нюрнберга Маркусом Кенингом".