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Снег в Харькове: на улицах работают почти 2000 дворников и 200 единиц техники

Общество 14:00   04.01.2024
Оксана Горун
Снег в Харькове: на улицах работают почти 2000 дворников и 200 единиц техники Фото: пресс-служба ХГС

 В Харькове с ночи начали убирать снег. В мэрии сообщили данные о работе коммунальных служб.

«На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», последствия непогоды устраняют около 1,8 тыс. дворовых рабочих. Также к уборке снега привлекли 58 единиц спецтехники и 132 средства малой механизации», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Дворники расчищают тротуары, выходы из подъездов, пешеходные дорожки, а также остановки общественного транспорта и внутриквартальные дороги. Работы начались в пять часов утра.

Также на улицах города убирают рабочие «Дорремстроя».

«4 января на дорогах города трудятся 150 рабочих и 120 единиц спецтехники предприятия. За предыдущие сутки они вывезли 10 куб. м ТБО и 220 куб. м смета, а также использовали более 510 куб. м песчано-солевой смеси и 660 т соли», — привели данные в мэрии.

Читайте также: Что происходит на дорогах Харьковщины: оперативные данные (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " В Харькове с ночи начали убирать снег. В мэрии сообщили данные о работе коммунальных служб".