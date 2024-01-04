Снег в Харькове: на улицах работают почти 2000 дворников и 200 единиц техники

В Харькове с ночи начали убирать снег. В мэрии сообщили данные о работе коммунальных служб.

«На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», последствия непогоды устраняют около 1,8 тыс. дворовых рабочих. Также к уборке снега привлекли 58 единиц спецтехники и 132 средства малой механизации», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Дворники расчищают тротуары, выходы из подъездов, пешеходные дорожки, а также остановки общественного транспорта и внутриквартальные дороги. Работы начались в пять часов утра.

Также на улицах города убирают рабочие «Дорремстроя».

«4 января на дорогах города трудятся 150 рабочих и 120 единиц спецтехники предприятия. За предыдущие сутки они вывезли 10 куб. м ТБО и 220 куб. м смета, а также использовали более 510 куб. м песчано-солевой смеси и 660 т соли», — привели данные в мэрии.