Снег в Харькове: на улицах работают почти 2000 дворников и 200 единиц техники
В Харькове с ночи начали убирать снег. В мэрии сообщили данные о работе коммунальных служб.
«На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», последствия непогоды устраняют около 1,8 тыс. дворовых рабочих. Также к уборке снега привлекли 58 единиц спецтехники и 132 средства малой механизации», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Дворники расчищают тротуары, выходы из подъездов, пешеходные дорожки, а также остановки общественного транспорта и внутриквартальные дороги. Работы начались в пять часов утра.
Также на улицах города убирают рабочие «Дорремстроя».
«4 января на дорогах города трудятся 150 рабочих и 120 единиц спецтехники предприятия. За предыдущие сутки они вывезли 10 куб. м ТБО и 220 куб. м смета, а также использовали более 510 куб. м песчано-солевой смеси и 660 т соли», — привели данные в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Дорремстрой», КП «Харьковблагоустройство», мэрия, новости Харькова, сніг;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 14:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " В Харькове с ночи начали убирать снег. В мэрии сообщили данные о работе коммунальных служб".