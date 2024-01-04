Сніг у Харкові: на вулицях працюють майже 2000 двірників і 200 одиниць техніки

У Харкові з ночі почали прибирати сніг. У мерії повідомили дані щодо роботи комунальних служб.

“На прибудинкових територіях, які обслуговує КП “Харківблагоустрій”, наслідки негоди усувають близько 1,8 тис. дворових робітників. Також до прибирання снігу залучили 58 одиниць спецтехніки та 132 засоби малої механізації”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Двірники розчищають тротуари, виходи з під’їздів, пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту та внутрішньоквартальні дороги. Роботи розпочалися о п’ятій годині ранку.

Також на вулицях міста прибирають робітники “Доррембуду”.

“4 січня, на дорогах міста працюють 150 робітників та 120 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли 10 куб. м ТПВ та 220 куб. м змету, а також використали понад 510 куб. м піщано-сольової суміші та 660 т солі”, – навели дані в мерії.