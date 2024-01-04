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Що відбувається на дорогах Харківщини: оперативні дані (відео)

Суспільство 11:05   04.01.2024
Оксана Горун
Що відбувається на дорогах Харківщини: оперативні дані (відео)

На Харківщині випав сніг. Про ситуацію на дорогах повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“Опади у вигляді слабкого снігу почалися з південно-західної частини області напередодні ввечері, а протягом ночі поширилися по всій території. Подекуди, разом із підвищенням температури, сніг переходив у крижаний дощ, утворюючи ожеледь та ожеледицю на дорогах”, – поінформувала Служба.

За даними шляховиків, на трасах працювало 125 одиниць техніки. Для обробки покриття використали 1797 тонн протиожеледних матеріалів. Уже розчистили понад 1153 км доріг.

Дізнатися про стан проїзду та звернутися за допомогою можна за телефоном “гарячої лінії”: (095) 568-38-77.

За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, сніг (місцями з дощем) на Харківщині продовжуватиметься протягом дня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині випав сніг. Про ситуацію на дорогах повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".