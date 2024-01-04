Що відбувається на дорогах Харківщини: оперативні дані (відео)
На Харківщині випав сніг. Про ситуацію на дорогах повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Опади у вигляді слабкого снігу почалися з південно-західної частини області напередодні ввечері, а протягом ночі поширилися по всій території. Подекуди, разом із підвищенням температури, сніг переходив у крижаний дощ, утворюючи ожеледь та ожеледицю на дорогах”, – поінформувала Служба.
За даними шляховиків, на трасах працювало 125 одиниць техніки. Для обробки покриття використали 1797 тонн протиожеледних матеріалів. Уже розчистили понад 1153 км доріг.
Дізнатися про стан проїзду та звернутися за допомогою можна за телефоном “гарячої лінії”: (095) 568-38-77.
За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, сніг (місцями з дощем) на Харківщині продовжуватиметься протягом дня.
Читайте також: Мокрий сніг, дощ, туман. Якою буде погода 4 січня у Харкові та області
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, новини Харкова, Служба восстановления и развития инфраструктуры, сніг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що відбувається на дорогах Харківщини: оперативні дані (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 11:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині випав сніг. Про ситуацію на дорогах повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".