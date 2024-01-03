Мокрий сніг, дощ, туман. Якою буде погода 4 січня у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди по Харківщині на завтра, 4 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарно з проясненнями🌥.
Вночi снiг, мокрий сніг.🌨 Вдень мокрий снiг, мiсцями з дощем🌧. Туман🌫, видимiсть👀 200 – 500 м; ожеледь; налипання мокрого снiгу🌨. На дорогах ожеледиця💧❄️. Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° морозу❄️, вдень вiд 1° морозу❄️ до 4° тепла.
По Харкову: Хмарно з проясненнями.🌥
Вночi снiг, мокрий сніг🌨. Вдень мокрий снiг🌨, мiсцями з дощем🌧. Туман🌫, видимiсть👀 200 – 500 м; ожеледь; налипання мокрого снiгу🌨. На дорогах ожеледиця💧❄️. Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 5 – 7° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дождь, метеопрогноз, мокрый снег, прогноз погоды, сніг, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківщині на завтра, 4 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".