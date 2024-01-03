Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на завтра, 4 січня, повідомили синоптики Харківського регіонального центру гідрометеорології.
Протягом доби 4 січня по Харкову та області очікуються: 🌫️ туман, видимість 200 – 500 м; ожеледь; налипання мокрого снігу ❄️.
На дорогах 💦❄️ ожеледиця.
⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 13:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на завтра, 4 січня, повідомили синоптики Харківського регіонального центру гідрометеорології.".