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Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини

Суспільство 13:33   03.01.2024
Оксана Якушко

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на завтра, 4 січня, повідомили синоптики Харківського регіонального центру гідрометеорології.

Протягом доби 4 січня по Харкову та області очікуються: 🌫️ туман, видимість 200 – 500 м; ожеледь; налипання мокрого снігу ❄️.

На дорогах 💦❄️ ожеледиця.

⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на завтра, 4 січня, повідомили синоптики Харківського регіонального центру гідрометеорології.".