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Туман, мокрый снег, гололед. Непогоду ожидают завтра на дорогах Харьковщины

Общество 13:33   03.01.2024
Оксана Якушко

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на завтра, 4 января, сообщили синоптики Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

В течение суток 4 января по Харькову и области ожидаются: туман, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега ❄️.

На дорогах 💦❄️ гололедица.

⚠️🚘 Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый🟡)

Читайте также: Какая погода ожидается в Харькове и области 3 января – прогноз

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на завтра, 4 января, сообщили синоптики Харьковского регионального центра гидрометеорологии.".