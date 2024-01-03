Туман, мокрый снег, гололед. Непогоду ожидают завтра на дорогах Харьковщины
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на завтра, 4 января, сообщили синоптики Харьковского регионального центра гидрометеорологии.
В течение суток 4 января по Харькову и области ожидаются: туман, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега ❄️.
На дорогах 💦❄️ гололедица.
⚠️🚘 Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый🟡)
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, гололедица, дорога, метеопрогноз, мокрый снег, непогода, прогноз погоды, сніг, туман, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 13:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на завтра, 4 января, сообщили синоптики Харьковского регионального центра гидрометеорологии.".