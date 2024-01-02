Какая погода ожидается в Харькове и области 3 января – прогноз
В среду, 3 января, в Харькове и области ночью и днем прогнозируется небольшой снег. На дорогах будет гололед.
Как сообщают в Региональном центре гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 7 до 9 градусов мороза, днем — 3 — 5 мороза.
По области ночная температура составит от 6 до 11 градусов мороза, днем – от 2 до 7 мороза.
Читайте также: Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, область, погода, прогноз, синоптики, сніг, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какая погода ожидается в Харькове и области 3 января – прогноз»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 20:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 января, в Харькове и области ночью и днем прогнозируется небольшой снег. На дорогах будет гололед.".