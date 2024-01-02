Какая погода ожидается в Харькове и области 3 января – прогноз

В среду, 3 января, в Харькове и области ночью и днем прогнозируется небольшой снег. На дорогах будет гололед.

Как сообщают в Региональном центре гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 7 до 9 градусов мороза, днем — 3 — 5 мороза.

По области ночная температура составит от 6 до 11 градусов мороза, днем – от 2 до 7 мороза.

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