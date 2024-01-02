Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи

Движение трамваев на улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет приостановлено с 10:00 до 15:00 3 января.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут курсировать так:

🔹 №16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

🔹 №27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».