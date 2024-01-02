Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї

Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 3 січня.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

🔹 №16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

🔹 №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».