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Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї

Суспільство 19:12   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 3 січня.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

🔹 №16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

🔹 №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 3 січня.".