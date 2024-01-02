Яка погода очікується в Харкові та області 3 січня – прогноз
У середу, 3 січня, у Харкові та області вночі та вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – 3 – 5 морозу.
По області нічна температура становитиме від 6 до 11 градусів морозу, вдень – від 2 до 7 морозу.
Читайте також: Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мороз, область, погода, прогноз, синоптики, сніг, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Яка погода очікується в Харкові та області 3 січня – прогноз»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 20:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 січня, у Харкові та області вночі та вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.".