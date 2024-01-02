Яка погода очікується в Харкові та області 3 січня – прогноз

У середу, 3 січня, у Харкові та області вночі та вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – 3 – 5 морозу.

По області нічна температура становитиме від 6 до 11 градусів морозу, вдень – від 2 до 7 морозу.

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