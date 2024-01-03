Мокрый снег, дождь, туман. Какой будет погода 4 января в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 4 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью снег, мокрый снег. 🌨 Днем мокрый снег, местами с дождем 🌧. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега🌨. На дорогах гололедица 💧❄️. Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 4 — 9° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.
По Харькову: Облачно с прояснениями.🌥
Ночью снег, мокрый снег 🌨. Днем мокрый снег, местами с дождем. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега🌨. На дорогах гололедица 💧❄️. Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 7° мороза❄️, днем 1 — 3° тепла.
Читайте также: Туман, мокрый снег, гололед. Непогоду ожидают завтра на дорогах Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дождь, метеопрогноз, мокрый снег, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мокрый снег, дождь, туман. Какой будет погода 4 января в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 4 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".