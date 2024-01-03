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Мокрый снег, дождь, туман. Какой будет погода 4 января в Харькове и области

Общество 19:55   03.01.2024
Оксана Якушко
Мокрый снег, дождь, туман. Какой будет погода 4 января в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 4 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями 🌥.

Ночью снег, мокрый снег. 🌨 Днем мокрый снег, местами с дождем 🌧. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега🌨. На дорогах гололедица 💧❄️. Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 4 — 9° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По Харькову: Облачно с прояснениями.🌥

Ночью снег, мокрый снег 🌨. Днем мокрый снег, местами с дождем. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега🌨. На дорогах гололедица 💧❄️. Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 7° мороза❄️, днем 1 — 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 4 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".