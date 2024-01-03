Мокрый снег, дождь, туман. Какой будет погода 4 января в Харькове и области

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 4 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями 🌥.

Ночью снег, мокрый снег. 🌨 Днем мокрый снег, местами с дождем 🌧. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега🌨. На дорогах гололедица 💧❄️. Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью 4 — 9° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По Харькову: Облачно с прояснениями.🌥

Ночью снег, мокрый снег 🌨. Днем мокрый снег, местами с дождем. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м; гололед; налипание мокрого снега🌨. На дорогах гололедица 💧❄️. Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью 5 — 7° мороза❄️, днем 1 — 3° тепла.