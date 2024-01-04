Что происходит на дорогах Харьковщины: оперативные данные (видео)

На Харьковщине выпал снег. О ситуации на дорогах сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Осадки в виде слабого снега начались с юго-западной части области накануне вечером, а ночью распространились по всей территории. Кое-где, вместе с повышением температуры, снег переходил в ледяной дождь, образуя гололед и гололедицу на дорогах», — проинформировала Служба.

По данным дорожников, на трассах работали 125 единиц техники. Для обработки покрытия использовали 1797 тонн противогололедных материалов. Уже расчистили более 1153 км дорог.

Узнать о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии»: (095) 568-38-77.

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, снег (местами с дождем) на Харьковщине будет продолжаться в течение дня.