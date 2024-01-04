Что происходит на дорогах Харьковщины: оперативные данные (видео)
На Харьковщине выпал снег. О ситуации на дорогах сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Осадки в виде слабого снега начались с юго-западной части области накануне вечером, а ночью распространились по всей территории. Кое-где, вместе с повышением температуры, снег переходил в ледяной дождь, образуя гололед и гололедицу на дорогах», — проинформировала Служба.
По данным дорожников, на трассах работали 125 единиц техники. Для обработки покрытия использовали 1797 тонн противогололедных материалов. Уже расчистили более 1153 км дорог.
Узнать о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии»: (095) 568-38-77.
По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, снег (местами с дождем) на Харьковщине будет продолжаться в течение дня.
Читайте также: Мокрый снег, дождь, туман. Какой будет погода 4 января в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, новости Харькова, Служба восстановления и развития инфраструктуры, сніг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что происходит на дорогах Харьковщины: оперативные данные (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине выпал снег. О ситуации на дорогах сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области".