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Что происходит на дорогах Харьковщины: оперативные данные (видео)

Общество 11:05   04.01.2024
Оксана Горун
Что происходит на дорогах Харьковщины: оперативные данные (видео)

На Харьковщине выпал снег. О ситуации на дорогах сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Осадки в виде слабого снега начались с юго-западной части области накануне вечером, а ночью распространились по всей территории. Кое-где, вместе с повышением температуры, снег переходил в ледяной дождь, образуя гололед и гололедицу на дорогах», — проинформировала Служба.

По данным дорожников, на трассах работали 125 единиц техники. Для обработки покрытия использовали 1797 тонн противогололедных материалов. Уже расчистили более 1153 км дорог.

Узнать о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии»: (095) 568-38-77.

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, снег (местами с дождем) на Харьковщине будет продолжаться в течение дня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине выпал снег. О ситуации на дорогах сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области".