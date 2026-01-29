Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон, который принесет дождь, мокрый снег и с ними резкое похолодание, надвигается на Харьковскую область. Он зайдет на территорию Украины со стороны Сумщины утром 30 января.
В течение дня ожидается постепенное снижение температуры — от 3 градусов тепла до 8 мороза. Умеренные осадки продлятся до вечера 31 января, при этом столбики термометров опустятся уже до 10-15 градусов со знаком «минус». Такие погодные условия могут привести к осложнению дорожной обстановки, образованию гололеда и снижению видимости, предупреждают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области со ссылкой на данные синоптиков.
Кроме того, с 1 по 3 февраля в Украине ожидается поступление аномально холодных воздушных масс — температура может снизиться до 25-30 градусов мороза.
Дорожники призывают:
- заранее планировать поездки и по возможности воздержаться от дальних переездов в период непогоды;
- проверить техническое состояние транспортных средств, в частности тормозную систему, аккумулятор, освещение и шины;
- иметь при себе теплые вещи, запас топлива, средства связи и аварийный комплект;
- соблюдать безопасную скорость и дистанцию на дорогах.
Как сообщала МГ «Объектив», после короткого потепления в Харьковскую область снова идут сильные морозы. Существенная оттепель завершается в Украине 29 января, предупреждала синоптик Наталья Диденко. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, пик морозов придется на первые дни февраля. Ночью в понедельник, 2 февраля, вообще прогнозируют до -25.
