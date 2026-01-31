Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)

У Києві та Харкові зупинилися потяги в метро. Харківбленерго повідомило про важку ситуацію в енергосистемі.

Доповнено о 12.15. Міністерство енергетики пояснило, що відбувається з електрикою. Колапс не по всій країні.

“За командою НЕК “Укренерго”, в Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих двох-трьох годин”, – написала пресслужба Міненерго.

Доповнено об 11:53. У деяких районах Харкова почала з’являтися електрика. Зокрема, про це інформують жителі Салтівки. Водночас харків’яни, які мешкають у різних районах міста, повідомляють про те, що не працює наземний електротранспорт, на кінцевих зупинках автобусів утворюються довгі черги.

У пресслужбі Харківської міськради наголосили: проблему вже вирішують, розгортають систему альтернативних автобусних маршрутів.

“Схема розгортається. Частина маршрутів вже подовжена, частина ще в процесі”, – зазначили в мерії.

“Шановні споживачі! В енергомережі спостерігається складна ситуація. Енергетики обізнані про поточну ситуацію та приймають всі необхідні кроки“, – написала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Перед цим пресслужба метрополітену повідомила про зупинення руху у зв’язку з технічними проблемами. Відновити вдалося сполучення поки що однією лінією – Холодногірсько-Заводською, інтервали руху від 20 до 30 хвилин.

Не працює метро також у столиці України. Мер Києва Віталій Кличко написав: “У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)”.

Тим часом у Харкові жителі спостерігали як падіння напруги в мережі до 140-150 вольт, так і наступний стрибок до 260 і вище.

Укренерго ситуацію поки що не коментувало. Масованих ударів по енергетиці попередньої доби не було.

Інформація оновлюватиметься.