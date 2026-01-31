Live

Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)

Події 12:15   31.01.2026
Оксана Горун
Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео) Зображення згенеровано ШІ

У Києві та Харкові зупинилися потяги в метро. Харківбленерго повідомило про важку ситуацію в енергосистемі.

Доповнено о 12.15. Міністерство енергетики пояснило, що відбувається з електрикою. Колапс не по всій країні.

“За командою НЕК “Укренерго”, в Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих двох-трьох годин”, – написала пресслужба Міненерго.

Доповнено об 11:53. У деяких районах Харкова почала з’являтися електрика. Зокрема, про це інформують жителі Салтівки. Водночас харків’яни, які мешкають у різних районах міста, повідомляють про те, що не працює наземний електротранспорт, на кінцевих зупинках автобусів утворюються довгі черги.

У пресслужбі Харківської міськради наголосили: проблему вже вирішують, розгортають систему альтернативних автобусних маршрутів.

“Схема розгортається. Частина маршрутів вже подовжена, частина ще в процесі”, – зазначили в мерії.

Шановні споживачі! В енергомережі спостерігається складна ситуація. Енергетики обізнані про поточну ситуацію та приймають всі необхідні кроки“, – написала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Перед цим пресслужба метрополітену повідомила про зупинення руху у зв’язку з технічними проблемами. Відновити вдалося сполучення поки що однією лінією – Холодногірсько-Заводською, інтервали руху від 20 до 30 хвилин.

Не працює метро також у столиці України. Мер Києва Віталій Кличко написав: “У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)”.

Тим часом у Харкові жителі спостерігали як падіння напруги в мережі до 140-150 вольт, так і наступний стрибок до 260 і вище.

Укренерго ситуацію поки що не коментувало. Масованих ударів по енергетиці попередньої доби не було.

Інформація оновлюватиметься.

Читайте також: Обстріли затихли на Харківщині, але постраждалі є: дані ХОВА

Автор: Оксана Горун
Популярно
Немає напруги: що з транспортом у Харкові та поїздами Укрзалізниці
Немає напруги: що з транспортом у Харкові та поїздами Укрзалізниці
31.01.2026, 12:07
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)
31.01.2026, 11:34
Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)
Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)
31.01.2026, 12:15
Як відключатимуть світло в Харкові та області 31 січня: графік
Як відключатимуть світло в Харкові та області 31 січня: графік
31.01.2026, 09:46
По Золочеву Путін не бити не обіцяв? Вранці БпЛА прилетіли по Харківщині
По Золочеву Путін не бити не обіцяв? Вранці БпЛА прилетіли по Харківщині
31.01.2026, 10:20
Крижаний дощ змінився снігом: ситуація в Харкові та на дорогах (відео)
Крижаний дощ змінився снігом: ситуація в Харкові та на дорогах (відео)
31.01.2026, 09:33

Новини за темою:

31.01.2026
Як відключатимуть світло в Харкові та області 31 січня: графік
29.01.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 30 січня – графік
29.01.2026
Ситуація буде покращуватись – обленерго про тривалі відключення на Харківщині
25.01.2026
Як 26 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
25.01.2026
Як 25 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2026 в 12:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві та Харкові зупинилися потяги в метро. Харківбленерго повідомило про важку ситуацію в енергосистемі".