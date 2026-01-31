Live

У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)

Транспорт 11:34   31.01.2026
Оксана Горун
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено) Фото: КП “Харківський метрополітен”

Про зупинення руху в підземці в Харкові повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” вранці 31 січня. 

Доповнено об 11:34. Рух поїздів відновили на найдовшій гілці метрополітену – Холодногірсько-Заводський. Інтервал руху буде 20-30 хвилин.

11:00. Подію пояснюють технічними причинами.

Шановні пасажири! З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово призупинено. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – зазначили в метрополітені.

Водночас у деяких районах Харкова впала напруга в електромережі – замість 220 вольтів жителі спостерігають 140-150. “Прильотів” у місті не було. Про аварійні графіки відключення електрики також не інформували.

Читайте також: Як відключатимуть світло в Харкові та області 31 січня: графік

ЗМІ інформують також про зупинку поїздів у метро Києва. Є знеструмлення в різних містах України. Зокрема, про зникнення струму повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

“У зв’язку з аварійною ситуацією на обʼєктах енергозабезпечення частково без напруги залишається м. Балаклія”, – написав він.

Автор: Оксана Горун
