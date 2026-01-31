Live

Як відключатимуть світло в Харкові та області 31 січня: графік

Суспільство 09:46   31.01.2026
Оксана Горун
Харківобленерго опублікувало графік погодинних відключень електрики в Харківській області. Поки що про запровадження аварійних відключень не попереджають.

Причиною відсутності світла залишається складна ситуація в енергосистемі, яка виникла внаслідок російських обстрілів.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах наступні:

1.1 04:00–10:30; 14:30-21:00
1.2 04:00–10:30; 14:30-21:00
2.1 04:00–10:30; 14:30-21:00
2.2 04:00–10:30; 14:30-21:00
3.1 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00
3.2 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00
4.1 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00
4.2 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00
5.1 00:30–07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00
5.2 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00
6.1 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00
6.2 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Нагадаємо, під кінець тижня в Харківобленерго дали прогноз, що дає надію: ситуація з електропостачанням поступово покращуватиметься (безумовно, якщо ворог не завдасть чергового удару та не виведе з ладу ще частину устаткування). Енергетики прагнуть того, щоб світла в кожного з абонентів не було не більш як шість годин на добу.

Читайте також: Світла в Харкові має стати більше, що з енергоперемир’ям – підсумки 29 січня

Автор: Оксана Горун
