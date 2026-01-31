Як відключатимуть світло в Харкові та області 31 січня: графік

Харківобленерго опублікувало графік погодинних відключень електрики в Харківській області. Поки що про запровадження аварійних відключень не попереджають.

Причиною відсутності світла залишається складна ситуація в енергосистемі, яка виникла внаслідок російських обстрілів.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах наступні:

1.1 04:00–10:30; 14:30-21:00

1.2 04:00–10:30; 14:30-21:00

2.1 04:00–10:30; 14:30-21:00

2.2 04:00–10:30; 14:30-21:00

3.1 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

3.2 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

4.1 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

4.2 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

5.1 00:30–07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

5.2 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

6.1 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

6.2 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Нагадаємо, під кінець тижня в Харківобленерго дали прогноз, що дає надію: ситуація з електропостачанням поступово покращуватиметься (безумовно, якщо ворог не завдасть чергового удару та не виведе з ладу ще частину устаткування). Енергетики прагнуть того, щоб світла в кожного з абонентів не було не більш як шість годин на добу.