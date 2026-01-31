Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график

Харьковоблэнерго опубликовало график почасовых отключений электричества в Харьковской области. Пока что о введении аварийных отключений не предупреждают.

Причиной отсутствия света остается сложная ситуация в энергосистеме, которая возникла вследствие российских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям следующие:

1.1 04:00–10:30; 14:30-21:00

1.2 04:00–10:30; 14:30-21:00

2.1 04:00–10:30; 14:30-21:00

2.2 04:00–10:30; 14:30-21:00

3.1 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

3.2 00:30-03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

4.1 00:30–03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

4.2 00:30-03:30; 07:30-14:00; 18:00–24:00

5.1 00:30–07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

5.2 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

6.1 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

6.2 00:30-07:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Напомним, под конец недели в Харьковоблэнерго дали обнадеживающий прогноз: ситуация с электроснабжением будет постепенно улучшаться (безусловно, если враг не нанесет очередной удар и не выведет из строя еще часть оборудования). Энергетики стремятся к тому, чтобы света у каждого из абонентов не было не более чем шесть часов в сутки.