Света в Харькове должно стать больше, что с энергоперемирием — итоги 29 января

Харьковоблэнерго дало положительный прогноз по свету. В сети активно распространялись слухи об «энергетическом перемирии», которые к вечеру подтвердили главы США и Украины. За год борщевой набор стал значительно дешевле. Бешеная лисица заблудилась в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 29 января.

Такой осторожный прогноз дал сегодня спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко. По его словам, последними мощными обстрелами враг существенно повредил энергетическое оборудование в регионе. Именно поэтому до 28 января включительно в нескольких районах были очень длительные отключения электричества. Энергетики работали над восстановлением и уже подключили потребителей, у которых долго не было света. Графики ограничений продолжают действовать. Однако сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шесть часов. Скичко также попросил жителей Харьковщины без крайней необходимости не звонить в облэнерго. Специалисты знают, где и почему нет тока. А линии колл-центра сейчас перегружены еще и из-за приема показаний счетчиков.

Источник их происхождения не вызывал доверия. Telegram-каналы репостили сообщение российского так называемого «военкора» Романова. Тот написал о якобы запрете поражения Киева и любых энергетических объектов в Украине. Среди тех, кто отреагировал на текст, был соучредитель подразделения «Кракен» Константин Немичев. Он написал: «Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон». Автор популярного мониторингового канала «Николаевский Ванек» отметил, что окончательного решения нет и призвал всех быть бдительными. Аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал: если подобное перемирие будет, оно только даст врагу возможность накопить средства для следующего воздушного удара. Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что просил Путина на неделю приостановить удары по украинским городам из-за экстремальных холодов. Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил американского лидера за эти усилия и добавил, что «ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет».

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, опубликованные горсоветом. В сравнении с январем прошлого года стали гораздо доступнее ингредиенты для борща. Морковь и капуста год назад были дороже более чем в два раза – на 125%. Свёкла – на 45%, а картофель – на 35%. В то же время с января прошлого года подорожали фрукты. В первую очередь – цитрусовые. Больше всего – лимоны, на 33%. Стоимость огурцов, помидоров, шампиньонов и бананов почти не изменилась.

Животное попало в самодельное устройство для отлова в районе улицы Гризодубовой в Киевском районе. Там на нее напала собака, которую выгуливала местная жительница. От укусов собаки лиса погибла, а ветеринарная лаборатория впоследствии подтвердила, что у животного был вирус бешенства. Из-за этого в части Киевского района ввели карантин, сообщили в горсовете.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

