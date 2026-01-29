Света в Харькове должно стать больше, что с энергоперемирием — итоги 29 января
Харьковоблэнерго дало положительный прогноз по свету. В сети активно распространялись слухи об «энергетическом перемирии», которые к вечеру подтвердили главы США и Украины. За год борщевой набор стал значительно дешевле. Бешеная лисица заблудилась в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 29 января.
Ситуация со светом в Харьковской области будет улучшаться
Такой осторожный прогноз дал сегодня спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко. По его словам, последними мощными обстрелами враг существенно повредил энергетическое оборудование в регионе. Именно поэтому до 28 января включительно в нескольких районах были очень длительные отключения электричества. Энергетики работали над восстановлением и уже подключили потребителей, у которых долго не было света. Графики ограничений продолжают действовать. Однако сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шесть часов. Скичко также попросил жителей Харьковщины без крайней необходимости не звонить в облэнерго. Специалисты знают, где и почему нет тока. А линии колл-центра сейчас перегружены еще и из-за приема показаний счетчиков.
Трамп и Зеленский подтвердили слухи об «энергетическом перемирии»
Источник их происхождения не вызывал доверия. Telegram-каналы репостили сообщение российского так называемого «военкора» Романова. Тот написал о якобы запрете поражения Киева и любых энергетических объектов в Украине. Среди тех, кто отреагировал на текст, был соучредитель подразделения «Кракен» Константин Немичев. Он написал: «Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон». Автор популярного мониторингового канала «Николаевский Ванек» отметил, что окончательного решения нет и призвал всех быть бдительными. Аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал: если подобное перемирие будет, оно только даст врагу возможность накопить средства для следующего воздушного удара. Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что просил Путина на неделю приостановить удары по украинским городам из-за экстремальных холодов. Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил американского лидера за эти усилия и добавил, что «ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет».
Овощи радикально подешевели в Харькове за последний год
Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, опубликованные горсоветом. В сравнении с январем прошлого года стали гораздо доступнее ингредиенты для борща. Морковь и капуста год назад были дороже более чем в два раза – на 125%. Свёкла – на 45%, а картофель – на 35%. В то же время с января прошлого года подорожали фрукты. В первую очередь – цитрусовые. Больше всего – лимоны, на 33%. Стоимость огурцов, помидоров, шампиньонов и бананов почти не изменилась.
Бешеная лисица заблудилась в окрестностях Харькова
Животное попало в самодельное устройство для отлова в районе улицы Гризодубовой в Киевском районе. Там на нее напала собака, которую выгуливала местная жительница. От укусов собаки лиса погибла, а ветеринарная лаборатория впоследствии подтвердила, что у животного был вирус бешенства. Из-за этого в части Киевского района ввели карантин, сообщили в горсовете.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Дела по фортификациям на Харьковщине не расследуют активно — Лисичкин из ХАЦ
Где на Харьковщине активнее всего пытаются прорваться через границу войска РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Света в Харькове должно стать больше, что с энергоперемирием — итоги 29 января», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 23:00;