В Харькове существенно подешевели овощи, выросли цены на фрукты – мэрия

В Харьковском горсовете проанализировали цены на овощи и фрукты в магазинах и супермаркетах.

Цены на овощи существенно снизились по сравнению с январем 2025 года. Больше всего подешевели морковь и капуста белокочанная (-125%), свекла (-45%), картофель (-35%).

В то же время выросли цены на фрукты: лимоны (+33%), апельсины (+20%), яблоки (+15%), мандарины (+10%).

Стоимость огурцов, помидоров, шампиньонов, лука репчатого и бананов почти не изменилась.

По данным мэрии, средние цены по городу: