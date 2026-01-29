Live

В Харькове существенно подешевели овощи, выросли цены на фрукты – мэрия

Общество 15:12   29.01.2026
Виктория Яковенко
В Харькове существенно подешевели овощи, выросли цены на фрукты – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете проанализировали цены на овощи и фрукты в магазинах и супермаркетах.

Цены на овощи существенно снизились по сравнению с январем 2025 года. Больше всего подешевели морковь и капуста белокочанная (-125%), свекла (-45%), картофель (-35%).

В то же время выросли цены на фрукты: лимоны (+33%), апельсины (+20%), яблоки (+15%), мандарины (+10%).

Стоимость огурцов, помидоров, шампиньонов, лука репчатого и бананов почти не изменилась.

По данным мэрии, средние цены по городу:

  • картофель – 20-27 грн/кг,
  • капуста – 18-25 грн/кг,
  • свекла и морковь — 15-23 грн/кг,
  • лук — 16-25 грн/кг,
  • шампиньоны — 110-160 грн/кг,
  • огурцы – 150-200 грн/кг,
  • помидоры — 140-160 грн/кг,
  • апельсины – 80-140 грн/кг,
  • мандарины – 80-150 грн/кг,
  • лимоны — 100-130 грн/кг,
  • яблоки – 45-60 грн/кг,
  • бананы – 60-70 грн/кг.

Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
Новости Харькова — главное 29 января: продвижение РФ в Волчанске, бешенство
29.01.2026, 15:15
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
29.01.2026, 07:35
В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
28.01.2026, 15:20
Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова
Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова
29.01.2026, 12:14
Ситуация будет улучшаться – облэнерго о длительных отключениях на Харьковщине
Ситуация будет улучшаться – облэнерго о длительных отключениях на Харьковщине
29.01.2026, 16:07

Новости по теме:

28.01.2026
Сколько аптек в Харькове могут работать без света: данные мэрии
23.01.2026
Что с ресторанным бизнесом в Харькове: мэрия назвала цифры
21.01.2026
В Харькове до конца мая будет перекрыта улица – где и почему
19.01.2026
Утренняя атака на Харьков: сколько зданий повреждено из-за обстрела (фото)
18.01.2026
Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове существенно подешевели овощи, выросли цены на фрукты – мэрия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 15:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на овощи и фрукты в магазинах и супермаркетах.".