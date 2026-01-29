В Харькове существенно подешевели овощи, выросли цены на фрукты – мэрия
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете проанализировали цены на овощи и фрукты в магазинах и супермаркетах.
Цены на овощи существенно снизились по сравнению с январем 2025 года. Больше всего подешевели морковь и капуста белокочанная (-125%), свекла (-45%), картофель (-35%).
В то же время выросли цены на фрукты: лимоны (+33%), апельсины (+20%), яблоки (+15%), мандарины (+10%).
Стоимость огурцов, помидоров, шампиньонов, лука репчатого и бананов почти не изменилась.
По данным мэрии, средние цены по городу:
- картофель – 20-27 грн/кг,
- капуста – 18-25 грн/кг,
- свекла и морковь — 15-23 грн/кг,
- лук — 16-25 грн/кг,
- шампиньоны — 110-160 грн/кг,
- огурцы – 150-200 грн/кг,
- помидоры — 140-160 грн/кг,
- апельсины – 80-140 грн/кг,
- мандарины – 80-150 грн/кг,
- лимоны — 100-130 грн/кг,
- яблоки – 45-60 грн/кг,
- бананы – 60-70 грн/кг.
