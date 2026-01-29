Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч

По состоянию на 29 января в Харьковской области актуальны 2216 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия генерального директора с зарплатой в 50 тысяч гривен. Машинист погрузочной машины будет иметь 49900, а главный инженер проекта – 40 тысяч.

Печатник-тислитель будет зарабатывать 30 тысяч, модельщик выплавных моделей – 29900, электромонтер по обслуживанию подстанции – 29200, терапевт языка и речи – 29 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 25 тысяч, рабочий по благоустройству – 22 тысячи, а начальник котельной – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.