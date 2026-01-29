Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Станом на 29 січня в Харківській області актуальні 2216 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія генерального директора із зарплатою 50 тисяч гривень. Машиніст навантажувальної машини матиме 49900, а головний інженер проєкту – 40 тисяч.

Друкар-тиснильник зароблятиме 30 тисяч, модельник виплавних моделей – 29900, електромонтер з обслуговування підстанції – 29200, терапевт мови і мовлення – 29 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 25 тисяч, робітник з благоустрою – 22 тисячі, а начальник котельні – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.