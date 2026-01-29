Live

Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Суспільство 13:22   29.01.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч Фото: ХОВА

Станом на 29 січня в Харківській області актуальні 2216 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія генерального директора із зарплатою 50 тисяч гривень. Машиніст навантажувальної машини матиме 49900, а головний інженер проєкту – 40 тисяч.

Друкар-тиснильник зароблятиме 30 тисяч, модельник виплавних моделей – 29900, електромонтер з обслуговування підстанції – 29200, терапевт мови і мовлення – 29 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 25 тисяч, робітник з благоустрою – 22 тисячі, а начальник котельні – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Читайте також: В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області
Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області
29.01.2026, 14:12
Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів
Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів
29.01.2026, 10:47
Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
29.01.2026, 11:45
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
29.01.2026, 11:25
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
29.01.2026, 09:30
Новини Харкова — головне 29 січня: РФ просунулась у Вовчанську, сказ
Новини Харкова — головне 29 січня: РФ просунулась у Вовчанську, сказ
29.01.2026, 13:44

Новини за темою:

22.01.2026
Готові платити до 120 тисяч гривень: список високооплачуваних вакансій тижня
15.01.2026
Робота в Харкові та області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії
08.01.2026
Робота в Харкові та області: понад 2 тисячі вакансій, зарплати до 55000
01.01.2026
Робота в Харкові та області: є 2 тисячі вакансій і зарплати по 50 тисяч
25.12.2025
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 46 тисяч гривень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 13:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 29 січня в Харківській області актуальні 2216 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".