У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді проаналізували ціні на овочі та фрукти у магазинах та супермаркетах міста.
Зазначається, що ціни на овочі суттєво знизились порівняно з січнем 2025 року. Найбільше подешевшали морква та капуста білокачанна (-125%), буряк (-45%), картопля (-35%).
Водночас зросли ціни на фрукти: лимони (+33%), апельсини (+20%), яблука (+15%), мандарини (+10%).
Вартість огірків, помідорів, печериць, цибулі ріпчастої та бананів майже не змінилася.
За даними мерії, середні ціни по місту:
- картопля – 20-27 грн/кг,
- капуста – 18-25 грн/кг,
- буряк і морква – 15-23 грн/кг,
- цибуля – 16-25 грн/кг,
- печериці – 110-160 грн/кг,
- огірки – 150-200 грн/кг,
- помідори – 140-160 грн/кг,
- апельсини – 80-140 грн/кг,
- мандарини – 80-150 грн/кг,
- лимони – 100-130 грн/кг,
- яблука – 45-60 грн/кг,
- банани – 60-70 грн/кг.
Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, новини Харкова, овощи, фрукты, ціни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 15:12;