У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія

У Харківській міськраді проаналізували ціні на овочі та фрукти у магазинах та супермаркетах міста.

Зазначається, що ціни на овочі суттєво знизились порівняно з січнем 2025 року. Найбільше подешевшали морква та капуста білокачанна (-125%), буряк (-45%), картопля (-35%).

Водночас зросли ціни на фрукти: лимони (+33%), апельсини (+20%), яблука (+15%), мандарини (+10%).

Вартість огірків, помідорів, печериць, цибулі ріпчастої та бананів майже не змінилася.

За даними мерії, середні ціни по місту: