У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія

Суспільство 15:12   29.01.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді проаналізували ціні на овочі та фрукти у магазинах та супермаркетах міста.

Зазначається, що ціни на овочі суттєво знизились порівняно з січнем 2025 року. Найбільше подешевшали морква та капуста білокачанна (-125%), буряк (-45%), картопля (-35%).

Водночас зросли ціни на фрукти: лимони (+33%), апельсини (+20%), яблука (+15%), мандарини (+10%).

Вартість огірків, помідорів, печериць, цибулі ріпчастої та бананів майже не змінилася.

За даними мерії, середні ціни по місту:

  • картопля – 20-27 грн/кг,
  • капуста – 18-25 грн/кг,
  • буряк і морква – 15-23 грн/кг,
  • цибуля – 16-25 грн/кг,
  • печериці – 110-160 грн/кг,
  • огірки – 150-200 грн/кг,
  • помідори – 140-160 грн/кг,
  • апельсини – 80-140 грн/кг,
  • мандарини – 80-150 грн/кг,
  • лимони – 100-130 грн/кг,
  • яблука – 45-60 грн/кг,
  • банани – 60-70 грн/кг.

Автор: Вікторія Яковенко
