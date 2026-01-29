Світла в Харкові має стати більше, що з енергоперемир’ям – підсумки 29 січня

Харківобленерго дало позитивний прогноз щодо світла. У мережі активно ширилися чутки про «енергетичне перемир’я», які ближче до вечора підтвердили глави США та України. За рік борщовий набір став значно дешевшим. Скажена лисиця заблукала в Харкові. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини Харкова та області 29 січня.

Такий обережний прогноз дав сьогодні речник Харківобленерго Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня включно в декількох районах були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленням, і вже під’єднали споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість відключень не перевищувала шість годин. Скічко також попросив жителів Харківщини без нагальної потреби не телефонували в обленерго. Спеціалісти знають, де та чому немає струму. А лінії колцентру наразі перевантажені ще й через прийом показань лічильників.

Джерело їхнього походження не викликало довіри. Телеграм-канали репостили повідомлення російського так званого «військкора» Романова. Той написав про нібито заборону ураження Києва та будь-яких енергетичних об’єктів в Україні. Серед тих, хто зреагував на текст, був співзасновник підрозділу «Кракен» Костянтин Немічев. Він написав: «Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін». Автор популярного моніторингового каналу «Николаевский Ванек» зазначив, що остаточного рішення немає та закликав усіх бути пильними. Аналітик групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував: якщо подібне перемир’я буде, воно лише дасть ворогу можливість накопичити засоби для наступного повітряного удару. Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що просив Путіна на тиждень призупинити удари по українських містах через екстремальні холоди. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував американському лідеру за ці зусилля та додав, що “ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже”.

Про це свідчать дані моніторингу цін, які опублікувала міськрада. У порівнянні з січнем минулого року набагато доступнішими стали складники борщового набору. Морква та капуста рік тому були дорожчими більш ніж удвічі – на 125%. Буряк – на 45%, а картопля – на 35%. Водночас із минулого січня подорожчали фрукти. У першу чергу – цитрусові. Найбільше – лимони, на 33%. Вартість огірків, помідорів, печериць та бананів майже не змінилася.

Тварина потрапила в саморобний пристрій для відлову в районі вулиці Гризодубової в Київському районі. Там на неї напав собака, якого вигулювала місцева мешканка. Від укусів собаки лисиця загинула, а ветеринарна лабораторія згодом підтвердила, що у тварини був вірус сказу. Через це в частині Київського району ввели карантин, повідомили у міськраді.

Також сьогодні МГ "Об'єктив" повідомляла наступне:

