Ситуація буде покращуватись – обленерго про тривалі відключення на Харківщині

Станом на ранок 29 січня у Харкові та області за графіками мережевих обмежень світло відключили у понад 300 тисяч споживачів, повідомив під час брифінгу начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.

Він розповів, що наразі енергетики працюють над тим, щоб тривалість відключень не перевищувала шість годин.

«До вчорашнього дня у нас були тривалі відключення по декількох районах Харківської області. Це було пов’язано з дуже суттєвим пошкодженням нашого енергетичного обладнання. Наші фахівці безупинно працювали над відновленням. І вже з 20:00 вчорашнього дня ми забезпечили цих споживачів, які тривалий час знаходилися без електрики. Я думаю, що ситуація в цьому плані буде покращуватись», – зазначив Скічко.

<br />

Він також розповів, що наразі до обленерго надходить дуже багато звернень від жителів міста та області, зокрема напередодні їх було 15 тисяч.

«Енергетики гарно знають, де відключення, чому ці відключення тривають. Тому прохання, без нагальної потреби не телефонувати, бо вже з завтрашнього дня розпочинається прийом показань. На сьогодні лінії call-центру перевантажені», – звернувся Скічко.

Фахівці також вкотре пояснили, чому у деяких будинках відключають світло щодня, а у когось воно присутнє майже постійно.

«По-перше, всі житлові будинки, які знаходяться на одних лініях з критичною інфраструктурою, не підпадають під відключення. По-друге, не завжди нам дозволяє стан енергетичного обладнання, яке було пошкоджене протягом цих чотирьох років під час бойових дій, відключатися. Третій фактор, я б назвав суб’єктивним, бо йдуть звернення від харків’ян, мешканців області, що їхній будинок відключається, а будинок напроти – ні. Але, як показує аналіз, в багатьох випадках люди просто не помічають. Коли у них відключили, вони дивляться в вікно, бачать, будинок напроти світиться. А те, що він відключений в інші часи, вони на це не звертають увагу», – зазначили в обленерго.