Ситуация будет улучшаться – облэнерго о длительных отключениях на Харьковщине
По состоянию на утро 29 января в Харькове и области из-за графиков сетевых ограничений свет отключили у более 300 тысяч потребителей, сообщил во время брифинга начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
Он рассказал, что сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шести часов.
«До вчерашнего дня у нас были длительные отключения по нескольким районам Харьковской области. Это связано с очень существенным повреждением нашего энергетического оборудования. Наши специалисты постоянно работали над восстановлением. И уже с 20:00 вчера мы обеспечили этих потребителей, которые длительное время находились без электричества. Я думаю, что ситуация в этом плане будет улучшаться», — отметил Скичко.
Он также рассказал, что сейчас в облэнерго поступает очень много обращений от жителей города и области, в частности накануне их было 15 тысяч.
«Энергетики хорошо знают, где отключения, почему эти отключения продолжаются. Поэтому просьба, без необходимости не звонить, потому что уже с завтрашнего дня начинается прием покателей. На сегодня линии call-центра перегружены», — обратился Скичко.
Специалисты также еще раз объяснили, почему в некоторых домах отключают свет ежедневно, а у кого-то он присутствует почти постоянно.
«Во-первых, все жилые дома, которые находятся на одних линиях с критической инфраструктурой, не подпадают под отключение. Во-вторых, не всегда нам позволяет состояние энергетического оборудования, поврежденного в течение этих четырех лет во время боевых действий, отключаться. Третий фактор, я бы назвал субъективным, потому что идут обращения от харьковчан, жителей области, что их дом отключается, а дом напротив – нет. Но, как показывает анализ, во многих случаях люди просто не замечают. Когда у них отключили, они смотрят в окно, видят, дом против светится. А то, что он отключен в другое время, они не обращают на это внимание», — отметили в облэнерго.
