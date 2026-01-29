Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что ситуация в энергетике города очень тяжелая.

«Эта неделя проходит очень тяжело. Так как враг целит по энергетическим объектам, целенаправленно разрушает нам энергетику, разрушает нам школы, разрушает жилые дома. Нужно быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам. Что касается энергетики – очень тяжелая ситуация. Наши энергетики, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы больше дать энергетики в город Харьков, дома харьковчан, но ситуация очень сложная и напряженная», — отметил городской голова.

Он добавил, что напряженная ситуация с электричеством по всей стране.

«Наша Ассоциация прифронтовых городов и громад помогает и работает как единый организм. Когда одному городу тяжело, то мы подставляем плечо. Не исключение и столица, мы Киев в беде не оставляем. Уже сейчас со стороны Ассоциации проводится работа и направили специалистов наших КП из других городов – Николаев, Полтавщина и эти коммунальные службы наших прифронтовых городов оказывают помощь киевлянам, чтобы нормализовать ситуацию», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»