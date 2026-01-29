Live

Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова

Записано 12:14   29.01.2026
Виктория Яковенко
Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что ситуация в энергетике города очень тяжелая.

«Эта неделя проходит очень тяжело. Так как враг целит по энергетическим объектам, целенаправленно разрушает нам энергетику, разрушает нам школы, разрушает жилые дома. Нужно быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам. Что касается энергетики – очень тяжелая ситуация. Наши энергетики, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы больше дать энергетики в город Харьков, дома харьковчан, но ситуация очень сложная и напряженная», — отметил городской голова.

Он добавил, что напряженная ситуация с электричеством по всей стране.

«Наша Ассоциация прифронтовых городов и громад помогает и работает как единый организм. Когда одному городу тяжело, то мы подставляем плечо. Не исключение и столица, мы Киев в беде не оставляем. Уже сейчас со стороны Ассоциации проводится работа и направили специалистов наших КП из других городов – Николаев, Полтавщина и эти коммунальные службы наших прифронтовых городов оказывают помощь киевлянам, чтобы нормализовать ситуацию», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Стараемся не отключать людей более чем на 4-6 часов — Синегубов о свете

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
29.01.2026, 11:49
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
29.01.2026, 07:35
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
28.01.2026, 20:09
Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
29.01.2026, 09:30
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
29.01.2026, 12:29

Новости по теме:

29.01.2026
Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова
27.01.2026
По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
27.01.2026
Подземные школы Харькова без света переходят на работу на генераторах (видео)
26.01.2026
Ракетный удар по Харькову: город частично без света, останавливалось метро
26.01.2026
Атаку на энергообъект в Харькове подтвердил Терехов: где есть отключения


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 12:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что ситуация в энергетике города очень тяжелая.".