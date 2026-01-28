Live

Стараемся не отключать людей более чем на 4-6 часов — Синегубов о свете 📹

Записано 17:55   28.01.2026
Елена Нагорная
Стараемся не отключать людей более чем на 4-6 часов — Синегубов о свете 📹

Около 30% абонентов Харьковской области были без электричества по состоянию на 17:00, в регионе применяли как плановые графики, так и аварийные отключения, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Для нас главное — стабилизировать систему, чтобы люди понимали, в какие часы у них будет электроэнергия. Сейчас мы стараемся не отключать людей более чем на 4-6 часов от электроэнергии. Если такое случается, если люди больше не имеют электроэнергии,
конечно, мы сразу сообщаем и о «пунктах несокрушимости», которые у нас работают круглосуточно, и о пунктах обогрева, которые у нас работают круглосуточно. И имеем возможность разворачивать дополнительные такие места», — сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что энергетика Харьковщины является частью общенациональной системы, поэтому учитывают и состояние внутренних электросетей, и возможности транзита, и возможности принимать электроэнергию извне.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ситуацию с теплом и водоснабжением начальник ХОВА назвал «чувствительной темой».

«Сейчас у нас и водоснабжение, и теплоснабжение невероятными усилиями, больше сказать не могу, обеспечено на достаточном уровне и по городу Харькову, и по области. По возможности отопительный сезон у нас проходит в стабильном режиме. А остальное, я скажу, что наши люди чувствуют в наших домах. Все наши объекты — и энергетики, и теплоснабжения — постоянно под ударами вражеских орудий», — пояснил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
