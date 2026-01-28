Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Обезопасить технику при непрерывных российских атаках на энергетику возможно. Что выключать первым, когда включать и какие устройства установить – по запросу МГ «Объектив» электрик из Харькова дал практические советы. Мы также исследовали, увеличилось ли количество пожаров в домах из-за состояния электросетей и где риск чрезвычайных ситуаций наивысший.
Стабилизатор напряжения и реле: что дают эти устройства
После одного из самых мощных осенних обстрелов у проживающей на Новых домах харьковчанки Ольги сгорела микроволновка и на время прекратил работать холодильник. В тот день напряжение в электросети достигало невиданных показателей (под 400 вольт). На прошлой неделе после массированных ударов россиян по энергетике Харькова у Ники с Алексеевки перестали работать выключатели света во всех комнатах. Пока женщина решает насущные потребности, подключая светильники через розетки. Но не исключает, что со временем придется что-то делать с проводкой, которая вдруг вышла из строя.
Выросло ли количество запросов на ремонт бытовой техники, в сервисных центрах Харькова не смогли нам точно ответить. Электрик Сергей из компании «Бегунок» говорит, что в последнее время существенно увеличился спрос на установку барьеров на электросчетчик (реле напряжения). Это микропроцессорное устройство, защищающее бытовые электроприборы от перепадов напряжения в сети (сниженного или повышенного). Он автоматически выключает свет, когда напряжение выходит за пределы нормы (например, 150-210В нижний или 230-280В верхний порог) и включает прибор с задержкой от 3 до 900 секунд, что обеспечивает безопасность техники.
Процедура не сложная, устанавливают барьер за один день. И стоит реле напряжения вместе с монтажом прибора 2,5-3 тысячи гривен, рассказал электрик. Этот прибор надежно защищает бытовую технику от того, что она сломается из-за скачков напряжения.
Также, чтобы защитить технику, специалисты советуют устанавливать стабилизаторы напряжения. Если для сети с редкими скачками полностью справится реле, то в случае частых перепадов эффективнее будет защищать стабилизатор, а еще лучше – оба эти устройства.
В Харькове установить стабилизатор напряжения можно по следующей цене:
Однофазный: 1700-2000 грн.
Трехфазный стабилизатор: от 4000 грн.
Как спасать технику, если барьера нет
Но если вы еще не установили реле и стабилизатор напряжения, а сильные колебания в сети уже начались, стоит выключить всю электротехнику. В первую очередь — холодильник и стиральную машину, потому что у них электроника, и эти приборы едва ли не самыми первыми выходят из строя, советует электрик Сергей. И включать их через 15 минут после того, как вернут свет, не раньше.
Пожары из-за коротких замыканий: где наибольшая опасность
Также безопасность дома отчасти зависит от того, в каком состоянии проводка, отмечает электрик Сергей. Особенно от коротких замыканий страдают жители старых частных домов.
«Когда проводка старая, а в старых домах она преимущественно такая, и там какие-то обогреватели ставят, то потом часто происходит короткое замыкание, потому что проводка не выдерживает. Плавится изоляция, происходит короткое замыкание, вспышка, потому что защита вокруг старой проводки отчасти самодельная. И если там легковоспламеняющаяся среда, то все быстро начинает гореть: и стены, потому что из дерева, и солома, что в стенах для утепления, как, например, в доме-мазанке», — объясняет механизм короткого замыкания Сергей.
Он отмечает: в многоэтажках проблем с проводкой гораздо меньше.
«В многоквартирных домах короткие замыкания происходят реже, потому что бетон, кирпич, штукатурка – гореть нечему. В многоэтажках при застройке соблюдали государственные стандарты: это и фактически материал стенок, и укладка проводов без легковоспламеняющихся материалов вокруг. Если проводка замкнет, просто выключит автомат – и на этом все», – говорит электрик.
В ГСЧС такую точку зрения не разделяют, потому что пожары от коротких замыканий случаются не только в частных домах. Квартиры от этой беды тоже не застрахованы.
«Конечно, бывают возгорания из-за короткого замыкания и в квартире, если в жилом доме старые проводки, не рассчитанные на мощные электрообогревающие или нагревательные электроприводы», – рассказал МГ «Объектив» представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Когда прыгало напряжение в Харькове, пожаров не произошло
В целом пожаров из-за коротких замыканий на Харьковщине за годы войны не стало больше, говорит Евгений Василенко. Их количество из года в год почти одинаковое, разве что в холода традиционно вдвое растет.
«Из-за короткого замыкания в 2021 году произошло 663 пожара. А в 2025 – 664. Больше всего мы фиксируем таких возгораний в осенне-зимний период, когда люди пытаются согреться, нагружают электросеть, дополнительно включают обогреватели и мощные электроприборы», — объясняет Евгений Василенко.
Относительно возгораний в результате сильных скачков напряжения в сети, то в дни, когда были самые ощутимые колебания тока, никакого пожара по этим причинам в Харьковской области вообще не фиксировали, отметил спикер ГСЧС.
