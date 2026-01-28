Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Близько 30% абонентів Харківської області були без електрики станом на 17:00, в регіоні застосовували як планові графіки, так і аварійні відключення, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Для нас головне – стабілізувати систему, щоб люди розуміли, в які години у них буде електроенергія. Наразі ми намагаємося не відключати людей більше, ніж на 4-6 годин від електроенергії. Якщо таке трапляється, якщо люди більше не мають електроенергії, звичайно, ми одразу комунікуємо і про “пункти незламності”, які у нас працюють цілодобово, і про пункти обігріву, які у нас працюють цілодобово. І маємо можливість розгортати ще додаткові такі місця”, – сказав Синєгубов.
Він підкреслив, що енергетика Харківщини є частиною загальнонаціональної системи, тому враховують і стан внутрішніх електромереж, і можливості транзиту, і можливості приймати електроенергію ззовні.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Ситуацію з теплом та водопостачанням начальник ХОВА назвав “чутливою темою”.
“Наразі у нас і водопостачання, і теплопостачання неймовірними зусиллями, більше сказати не можу, забезпечено на достатньому рівні і по місту Харкову, і по області. За можливості опалювальний сезон у нас проходить у стабільному режимі. А інше, я скажу, що люди наші відчувають в наших оселях. Усі наші об’єкти – і енергетики, і теплопостачання – постійно під ударами ворожих знарядь”, – пояснив Синєгубов.
Читайте також: Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Суспільство; Теги: електроенергія, новини Харкова, Олег Синегубов, опалення, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 17:55;