Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло

Записано 17:55   28.01.2026
Олена Нагорна
Близько 30% абонентів Харківської області були без електрики станом на 17:00, в регіоні застосовували як планові графіки, так і аварійні відключення, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Для нас головне – стабілізувати систему, щоб люди розуміли, в які години у них буде електроенергія. Наразі ми намагаємося не відключати людей більше, ніж на 4-6 годин від електроенергії. Якщо таке трапляється, якщо люди більше не мають електроенергії, звичайно, ми одразу комунікуємо і про “пункти незламності”, які у нас працюють цілодобово, і про пункти обігріву, які у нас працюють цілодобово. І маємо можливість розгортати ще додаткові такі місця”, – сказав Синєгубов.

Він підкреслив, що енергетика Харківщини є частиною загальнонаціональної системи, тому враховують і стан внутрішніх електромереж, і можливості транзиту, і можливості приймати електроенергію ззовні.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Ситуацію з теплом та водопостачанням начальник ХОВА назвав “чутливою темою”.

“Наразі у нас і водопостачання, і теплопостачання неймовірними зусиллями, більше сказати не можу, забезпечено на достатньому рівні і по місту Харкову, і по області. За можливості опалювальний сезон у нас проходить у стабільному режимі. А інше, я скажу, що люди наші відчувають в наших оселях. Усі наші об’єкти – і енергетики, і теплопостачання – постійно під ударами ворожих знарядь”, – пояснив Синєгубов.

Читайте також: Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців

Автор: Олена Нагорна
