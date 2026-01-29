Тиждень проходить важко – Терехов про обстріли і ситуацію в енергетиці Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що ситуація в енергетиці міста – дуже важка.

«Цей тиждень проходить дуже важко. Бо ворог цілить по енергетичних об’єктах, цілеспрямовано руйнує нам енергетику, руйнує нам школи, руйнує житлові будинки. Потрібно бути дуже обережними, прислуховуватись до повітряних тривог. Що стосується енергетики – дуже важка ситуація. Наші енергетики, наші комунальники роблять все можливе, щоб більше дати енергетики до міста Харків, до домівок харків’ян, але ситуація дуже складна і напружена», – зазначив міський голова.

Він додав, що напружена ситуація з електрикою по всій країні.

«Наша Асоціація прифронтових міст та громад допомагає і працює як єдиний організм. Коли одному місту важко, то ми підставляємо плече. Не виключення і столиця, ми Київ у біді не залишаємо. Вже зараз з боку Асоціації проводиться робота і направили спеціалістів наших КП з інших міст – Миколаїв, Полтавщина і ці комунальні служби наших прифронтових міст надають допомогу киянам, щоб нормалізувати ситуацію», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»