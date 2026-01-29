Live

Тиждень проходить важко – Терехов про обстріли і ситуацію в енергетиці Харкова

Записано 12:14   29.01.2026
Вікторія Яковенко
Тиждень проходить важко – Терехов про обстріли і ситуацію в енергетиці Харкова Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що ситуація в енергетиці міста – дуже важка.

«Цей тиждень проходить дуже важко. Бо ворог цілить по енергетичних об’єктах, цілеспрямовано руйнує нам енергетику, руйнує нам школи, руйнує житлові будинки. Потрібно бути дуже обережними, прислуховуватись до повітряних тривог. Що стосується енергетики – дуже важка ситуація. Наші енергетики, наші комунальники роблять все можливе, щоб більше дати енергетики до міста Харків, до домівок харків’ян, але ситуація дуже складна і напружена», – зазначив міський голова.

Він додав, що напружена ситуація з електрикою по всій країні.

«Наша Асоціація прифронтових міст та громад допомагає і працює як єдиний організм. Коли одному місту важко, то ми підставляємо плече. Не виключення і столиця, ми Київ у біді не залишаємо. Вже зараз з боку Асоціації проводиться робота і направили спеціалістів наших КП з інших міст – Миколаїв, Полтавщина і ці комунальні служби наших прифронтових міст надають допомогу киянам, щоб нормалізувати ситуацію», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ожеледиця у Харкові: чи вистачає техніки і працівників, повідомив Терехов
Ожеледиця у Харкові: чи вистачає техніки і працівників, повідомив Терехов
29.01.2026, 12:29
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
29.01.2026, 09:30
Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів
Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева, Казанського та моніторів
29.01.2026, 10:47
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
29.01.2026, 11:49
Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
Просування росіян у Вовчанську зафіксували аналітики Deep State
29.01.2026, 11:45
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
29.01.2026, 11:25

Новини за темою:

29.01.2026
Тиждень проходить важко – Терехов про обстріли і ситуацію в енергетиці Харкова
27.01.2026
По Харкову вдарив ворожий БпЛА – Терехов
27.01.2026
Підземні школи Харкова без світла переходять на роботу на генераторах (відео)
26.01.2026
Ракетний удар по Харкову: місто частково без світла, зупинялося метро
26.01.2026
Атаку на енергооб’єкт у Харкові підтвердив Терехов: де є відключення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тиждень проходить важко – Терехов про обстріли і ситуацію в енергетиці Харкова», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 12:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що ситуація в енергетиці міста – дуже важка.".