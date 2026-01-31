В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
О приостановке движения в подземке в Харькове сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» утром 31 января.
Дополнено в 11:34. Движение поездов восстановили на самой длинной ветке метрополитена — Холодногорско-Заводской. Интервал движения будет 20-30 минут.
11:00. «Уважаемые пассажиры! По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.
Одновременно в некоторых районах Харькова упало напряжение в электросети — вместо 220 Вольт жители наблюдают 140-150. «Прилетов» в городе не было. Об аварийных графиках отключения электричества также не информировали.
Читайте также: Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график
СМИ также информируют об остановке поездов в метро Киева. Есть обесточивание в разных городах Украины. В частности, об исчезновении тока сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
«В связи с аварийной ситуацией на объектах энергообеспечения частично без напряжения остается г. Балаклея», — написал он.
