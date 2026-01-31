Live

В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)

Транспорт 11:34   31.01.2026
Оксана Горун
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

О приостановке движения в подземке в Харькове сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» утром 31 января. 

Дополнено в 11:34. Движение поездов восстановили на самой длинной ветке метрополитена — Холодногорско-Заводской. Интервал  движения будет 20-30 минут.

11:00. «Уважаемые пассажиры! По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.

Одновременно в некоторых районах Харькова упало напряжение в электросети — вместо 220 Вольт жители наблюдают 140-150. «Прилетов» в городе не было. Об аварийных графиках отключения электричества также не информировали.

Читайте также: Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график

СМИ также информируют об остановке поездов в метро Киева. Есть обесточивание в разных городах Украины. В частности, об исчезновении тока сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

«В связи с аварийной ситуацией на объектах энергообеспечения частично без напряжения остается г. Балаклея», — написал он.

Автор: Оксана Горун
