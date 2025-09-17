Популярнее только Киев и область: на Харьковщину массово переезжает бизнес

В Харьковскую область в этом году переехало больше бизнесов, чем выехало. Прирост составил 374 компании, сообщает портал Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Как отмечают аналитики, Харьковская область — в тройке регионов, которые бизнес выбирает новым местом работы. За восемь месяцев текущего года сюда переехали 724 компании. Больше — 2252 — релоцировались только в Киев, который остается главным пунктом назначения, а также в Киевскую область — 847 бизнесов.

Больше всего компаний выехало из столицы — 2909, это 36% от общего числа. Среди других регионов-доноров Днепропетровская (824 компании), Киевская (770), Одесская (507) и Львовская области (451). Из Харьковской области релоцировались 368 бизнесов.

В целом почти 8 тысяч компаний переехали по Украине за восемь месяцев. Большинство — по маршруту в и из Киева. Интересно, что в Харьковскую область из столицы в этом году переехали 358 компаний.

Положительный прирост зафиксирован в Запорожской (+276 компаний), Львовской (+161), Закарпатской (+83) и Киевской (+77) областях. В столице же наблюдается обратная тенденция: оттуда выехало на 657 компаний больше, чем приехало. Далее по отрицательному балансу идут Днепропетровская область (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62).

Чаще всего релоцируются компании, работающие в сфере торговли — фактически каждый третий бизнес из всех, кто переезжал по стране. Также часто меняет место бизнес в сферах строительства (6%), сельского хозяйства (5%) и недвижимости (5%).

Напомним, проект UA War Infographics опубликовал инфографику о средних зарплатах по регионам Украины. При ее создании использовались данные Государственной службы статистики. Согласно им, средняя зарплата по Украине составляет 26,5 тысячи гривен, а в Харьковской области — 22 тысячи.