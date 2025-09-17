Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Популярнее только Киев и область: на Харьковщину массово переезжает бизнес

Харьков 21:21   17.09.2025
Елена Нагорная
Популярнее только Киев и область: на Харьковщину массово переезжает бизнес

В Харьковскую область в этом году переехало больше бизнесов, чем выехало. Прирост составил 374 компании, сообщает портал Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Как отмечают аналитики, Харьковская область — в тройке регионов, которые бизнес выбирает новым местом работы. За восемь месяцев текущего года сюда переехали 724 компании. Больше — 2252 — релоцировались только в Киев, который остается главным пунктом назначения, а также в Киевскую область — 847 бизнесов.

Больше всего компаний выехало из столицы — 2909, это 36% от общего числа. Среди других регионов-доноров Днепропетровская (824 компании), Киевская (770), Одесская (507) и Львовская области (451). Из Харьковской области релоцировались 368 бизнесов.

В целом почти 8 тысяч компаний переехали по Украине за восемь месяцев. Большинство — по маршруту в и из Киева. Интересно, что в Харьковскую область из столицы в этом году переехали 358 компаний.

Положительный прирост зафиксирован в Запорожской (+276 компаний), Львовской (+161), Закарпатской (+83) и Киевской (+77) областях. В столице же наблюдается обратная тенденция: оттуда выехало на 657 компаний больше, чем приехало. Далее по отрицательному балансу идут Днепропетровская область (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62).

Чаще всего релоцируются компании, работающие в сфере торговли — фактически каждый третий бизнес из всех, кто переезжал по стране. Также часто меняет место бизнес в сферах строительства (6%), сельского хозяйства (5%) и недвижимости (5%).

Напомним, проект UA War Infographics опубликовал инфографику о средних зарплатах по регионам Украины. При ее создании использовались данные Государственной службы статистики. Согласно им, средняя зарплата по Украине составляет 26,5 тысячи гривен, а в Харьковской области — 22 тысячи.

Читайте также: Госбюджет-2026: расходы почти вдвое больше доходов и 2,8 трлн грн на оборону

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Самолет создают в Харькове во время войны — подробности
Самолет создают в Харькове во время войны — подробности
17.09.2025, 19:42
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
«Враг попал в объект энергоинфраструктуры»: под Харьковом пропадал свет
«Враг попал в объект энергоинфраструктуры»: под Харьковом пропадал свет
17.09.2025, 20:02
Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
17.09.2025, 19:10
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Смертельное ДТП на Харьковщине: столкнулись ВАЗ и микроавтобус (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: столкнулись ВАЗ и микроавтобус (фото)
17.09.2025, 21:44

Новости по теме:

20:33
Впереди – самая тяжелая зима Харькова: обзор фронта (видео)
11:25
Динамика стабильная: Харьковская таможня о товарообороте
21:31
Повторно получить 500 тыс. грн на бизнес от государства смогут харьковчане 📹
17:27
Тысячи ФЛП открыли бизнес в Харькове: что говорит статистика
13:37
«Нет порядка»: харьковский бизнес об изменениях Кабмина и 100% бронировании

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Популярнее только Киев и область: на Харьковщину массово переезжает бизнес»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую область в этом году переехало больше бизнесов, чем выехало. Прирост составил 374 компании, сообщает портал Опендатабот.".