Популярнішими є лише Київ та область: на Харківщину масово переїжджає бізнес
На Харківщину цього року переїхало більше бізнесів, ніж виїхало. Приріст склав 374 компанії, повідомляє портал Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
Як зазначають аналітики, Харківська область – у трійці регіонів, які бізнес обирає новим місцем роботи. За вісім місяців поточного року сюди переїхали 724 компанії. Більше – 2252 – релокувались лише до Києва, який лишається головним пунктом призначення, а також до Київської області – 847 бізнесів.
Найбільше компаній виїхало зі столиці – 2909, це 36% від загальної кількості. Серед інших регіонів-донорів Дніпропетровська (824 компанії), Київська (770), Одеська (507) та Львівська області (451). З Харківської області релокувались 368 бізнесів.
Загалом майже 8 тисяч компаній переїхали по Україні за вісім місяців. Більшість – за маршрутом до та з Києва. Цікаво, що до Харківської області зі столиці цього року переїхали 358 компаній.
Позитивний приріст зафіксовано у Запорізькій (+276 компаній), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. У столиці спостерігається зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом йдуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) і Полтавська (-62).
Найчастіше релокуються компанії, які працюють у сфері торгівлі — фактично кожен третій бізнес з усіх, хто переїжджав країною. Також часто змінює місце бізнес у сферах будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).
Нагадаємо, проєкт UA War Infographics опублікував інфографіку про середні зарплати у регіонах України. Під час її створення використовували дані Державної служби статистики. Відповідно до них, середня зарплата по Україні становить 26,5 тисячі гривень, а в Харківській області — 22 тисячі.
