Названа середня зарплата на Харківщині, порівняння з іншими областями

Економіка 14:50   14.09.2025
Олена Нагорна
Проєкт UA War Infographics опублікував інфографіку щодо середніх зарплат у регіонах України.

Під час її створення використовували дані Державної служби статистики. Згідно з ними, середня зарплата по Україні становить 26,5 тисячі гривень, а в Харківській області – 22 тисячі.

Мешканці Києва заробляють найбільше, в середньому 40,4 тисячі, а жителі Чернівецької області – найменше, 19,2 тисячі.

Як повідомлялося, станом на 11 вересня у Харківській області було актуально 3235 вакансій. Рейтинг тижня очолювала вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Автор: Олена Нагорна
