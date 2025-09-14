Названа середня зарплата на Харківщині, порівняння з іншими областями
Проєкт UA War Infographics опублікував інфографіку щодо середніх зарплат у регіонах України.
Під час її створення використовували дані Державної служби статистики. Згідно з ними, середня зарплата по Україні становить 26,5 тисячі гривень, а в Харківській області – 22 тисячі.
Мешканці Києва заробляють найбільше, в середньому 40,4 тисячі, а жителі Чернівецької області – найменше, 19,2 тисячі.
Як повідомлялося, станом на 11 вересня у Харківській області було актуально 3235 вакансій. Рейтинг тижня очолювала вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
