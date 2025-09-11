Live
Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні в Харкові та області

Суспільство 14:22   11.09.2025
Вікторія Яковенко
Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні в Харкові та області

Станом на 11 вересня на Харківщині актуальні 3235 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. Лікар-терапевт матиме 60 тисяч, фахівець з публічних закупівель – 48 тисяч.

Начальник відділу стандартизації зароблятиме 35 тисяч гривень, інженер з проєктно-кошторисної роботи – 34900, представник торговельний – 33 тисячі, архітектор – 26 тисяч, водій тролейбуса – 25 тисяч, економіст – 24 тисячі, експедитор – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, раніше голова коордради Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) у місті Ігор Балака розповів кореспонденту МГ «Об’єктив» як у Харкові відреагували на програму підтримки прифронтових регіонів, що ухвалив Кабмін 13 серпня. Детальніше – тут.

Читайте також: Повторно отримати 500 тис. грн на бізнес від держави зможуть харків’яни

Автор: Вікторія Яковенко
