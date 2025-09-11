Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні в Харкові та області
Станом на 11 вересня на Харківщині актуальні 3235 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. Лікар-терапевт матиме 60 тисяч, фахівець з публічних закупівель – 48 тисяч.
Начальник відділу стандартизації зароблятиме 35 тисяч гривень, інженер з проєктно-кошторисної роботи – 34900, представник торговельний – 33 тисячі, архітектор – 26 тисяч, водій тролейбуса – 25 тисяч, економіст – 24 тисячі, експедитор – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, раніше голова коордради Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) у місті Ігор Балака розповів кореспонденту МГ «Об’єктив» як у Харкові відреагували на програму підтримки прифронтових регіонів, що ухвалив Кабмін 13 серпня. Детальніше – тут.
Читайте також: Повторно отримати 500 тис. грн на бізнес від держави зможуть харків’яни
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні в Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11 вересня на Харківщині актуальні 3235 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".