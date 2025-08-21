Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області
Станом на 21 серпня в Харківській області актуальні 4143 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія кухаря із зарплатою 120 тисяч гривень. Менеджер матиме 45 тисяч, а агроном – 40 тисяч.
Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів зароблятиме 35600, оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 тисяч, заступник директора – 29 тисяч, головний енергетик – 27 тисяч, електромеханік – 25 тисяч, лаборант – 23 тисячі, а спеціаліст державної служби – 20450.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.
Читайте також: Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, зарплаты, новини Харкова, робота, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 21 серпня в Харківській області актуальні 4143 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".