Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області

Станом на 21 серпня в Харківській області актуальні 4143 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кухаря із зарплатою 120 тисяч гривень. Менеджер матиме 45 тисяч, а агроном – 40 тисяч.

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів зароблятиме 35600, оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 тисяч, заступник директора – 29 тисяч, головний енергетик – 27 тисяч, електромеханік – 25 тисяч, лаборант – 23 тисячі, а спеціаліст державної служби – 20450.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.