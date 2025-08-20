Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» запрошує на роботу, повідомили у Харківській міськраді.

За даними мерії, підприємство має вакансії водіїв категорії «С», водіїв навантажувача, трактористів та вантажників.

«Працівникам пропонується офіційне працевлаштування, можливість бронювання, конкурентний рівень заробітної плати та пільги на оплату житлово-комунальних послуг», – розповіли у міськраді.

Додаткова інформація – за телефоном: (095) 234-38-13.

