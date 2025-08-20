Live
Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП

Суспільство 14:42   20.08.2025
Вікторія Яковенко
Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» запрошує на роботу, повідомили у Харківській міськраді.

За даними мерії, підприємство має вакансії водіїв категорії «С», водіїв навантажувача, трактористів та вантажників.

«Працівникам пропонується офіційне працевлаштування, можливість бронювання, конкурентний рівень заробітної плати та пільги на оплату житлово-комунальних послуг», – розповіли у міськраді.

Додаткова інформація – за телефоном: (095) 234-38-13.

Нагадаємо, на Харківщині зріс дохід лісівників. Про це повідомляють у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». За їхніми даними, в нині Ізюмському надлісництві працівники стали отримувати на 60% вищу заробітну плату. Зазначається, що у середньому зарплата майстра лісу з грудня 2024 року до липня 2025-го зросла з майже 18 до 25 тисяч гривень.

Автор: Вікторія Яковенко
