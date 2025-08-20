Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу, сообщили в Харьковском горсовете.
По данным мэрии, у предприятия есть вакансии водителей категории «С», водителей погрузчика, трактористов и грузчиков.
«Работникам предлагается официальное трудоустройство, возможность бронирования, конкурентный уровень заработной платы и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», – рассказали в горсовете.
Дополнительная информация – по телефону: (095) 234-38-13.
Напомним, в Харьковской области вырос доход лесоводов. Об этом сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины». По их данным, в ныне Изюмском надлесничестве работники стали получать на 60% более высокую заработную плату. Отмечается, что в среднем зарплата мастера леса с декабря 2024 по июль 2025-го выросла с почти 18 до 25 тысяч гривен.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу, сообщили в Харьковском горсовете.".