Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу, сообщили в Харьковском горсовете.

По данным мэрии, у предприятия есть вакансии водителей категории «С», водителей погрузчика, трактористов и грузчиков.

«Работникам предлагается официальное трудоустройство, возможность бронирования, конкурентный уровень заработной платы и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», – рассказали в горсовете.

Дополнительная информация – по телефону: (095) 234-38-13.

Напомним, в Харьковской области вырос доход лесоводов. Об этом сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины». По их данным, в ныне Изюмском надлесничестве работники стали получать на 60% более высокую заработную плату. Отмечается, что в среднем зарплата мастера леса с декабря 2024 по июль 2025-го выросла с почти 18 до 25 тысяч гривен.