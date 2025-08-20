Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП

Общество 14:42   20.08.2025
Виктория Яковенко
Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП Фото: Харьковский горсовет

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу, сообщили в Харьковском горсовете.

По данным мэрии, у предприятия есть вакансии водителей категории «С», водителей погрузчика, трактористов и грузчиков.

«Работникам предлагается официальное трудоустройство, возможность бронирования, конкурентный уровень заработной платы и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», – рассказали в горсовете.

Дополнительная информация – по телефону: (095) 234-38-13.

Напомним, в Харьковской области вырос доход лесоводов. Об этом сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины». По их данным, в ныне Изюмском надлесничестве работники стали получать на 60% более высокую заработную плату. Отмечается, что в среднем зарплата мастера леса с декабря 2024 по июль 2025-го выросла с почти 18 до 25 тысяч гривен.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
20.08.2025, 13:46
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
20.08.2025, 09:25
Взрыв на Харьковщине: 19-летний парень лишился руки
Взрыв на Харьковщине: 19-летний парень лишился руки
20.08.2025, 13:12
Школа и 13 домов: новые концепции восстановления могут увидеть харьковчане
Школа и 13 домов: новые концепции восстановления могут увидеть харьковчане
20.08.2025, 13:42
Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП
Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП
20.08.2025, 14:42

Новости по теме:

16:11
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
15:22
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
14:37
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
16:16
Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн
16:16
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу, сообщили в Харьковском горсовете.".