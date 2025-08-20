Стало известно, у кого на Харьковщине зарплаты выросли на 60%
Доход лесоводов на Харьковщине возрос. Об этом сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».
По их данным, в Изюмском надлесничестве с момента присоединения к государственному предприятию «Леса Украины» работники стали получать на 60% более высокую заработную плату.
Отмечается, что в среднем зарплата мастера леса с декабря 2024 года по июль 2025-го выросла с почти 18 до 25 тысяч гривен.
«Если сравнить текущий год с прошлогодним, то ежемесячный фонд оплаты труда в филиале «Слобожанский лесной офис» увеличился на 11.5 млн грн. При этом увеличивается контроль и требования», — заявили в Офисе.
Там объяснили, что повышение окладов произошло с дифференцированным подходом. Процент роста зависит от фактической нагрузки на работника.
«Первое повышение окладов произошло в начале года, в результате реорганизации и касалось всех работников. Второе повышение стало возможным благодаря росту финансово-экономических показателей компании в первом полугодии», – уточнили в Офисе.
Читайте также: Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стало известно, у кого на Харьковщине зарплаты выросли на 60%»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доход лесоводов на Харьковщине возрос. Об этом сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».".