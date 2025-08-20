Live
Стало известно, у кого на Харьковщине зарплаты выросли на 60%

Общество 12:35   20.08.2025
Виктория Яковенко
Доход лесоводов на Харьковщине возрос. Об этом сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

По их данным, в Изюмском надлесничестве с момента присоединения к государственному предприятию «Леса Украины» работники стали получать на 60% более высокую заработную плату.

Отмечается, что в среднем зарплата мастера леса с декабря 2024 года по июль 2025-го выросла с почти 18 до 25 тысяч гривен.

«Если сравнить текущий год с прошлогодним, то ежемесячный фонд оплаты труда в филиале «Слобожанский лесной офис» увеличился на 11.5 млн грн. При этом увеличивается контроль и требования», — заявили в Офисе.

Там объяснили, что повышение окладов произошло с дифференцированным подходом. Процент роста зависит от фактической нагрузки на работника.

«Первое повышение окладов произошло в начале года, в результате реорганизации и касалось всех работников. Второе повышение стало возможным благодаря росту финансово-экономических показателей компании в первом полугодии», – уточнили в Офисе.

Автор: Виктория Яковенко
