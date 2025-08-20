Live
Стало відомо, у кого на Харківщині зарплати зросли на 60%

Суспільство 12:35   20.08.2025
Вікторія Яковенко
Дохід лісівників на Харківщині зріс. Про це повідомляють у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

За їхніми даними, в нині Ізюмському надлісництві з моменту приєднання до державного підприємства «Ліси України» працівники стали отримувати на 60% вищу заробітну плату.

Зазначається, що у середньому зарплата майстра лісу з грудня 2024 року до липня 2025-го виріс з майже 18 до 25 тисяч гривень.

«Якщо порівняти поточний рік з торішнім, то щомісячний фонд оплати праці у філії «Слобожанський лісовий офіс» збільшився на 11.5 млн грн. Разом з цим збільшується контроль та вимоги», – заявили в Офісі.

Там пояснили, що підвищення окладів відбулось з диференційованим підходом. Відсоток зростання залежав від фактичного навантаження на працівника.

«Перше підвищення окладів відбулось на початку року, в результаті реорганізації та стосувалось усіх працівників. Друге підвищення стало можливим завдяки зростанню фінансово-економічних показників компанії у першому півріччі», – уточнили в Офісі.

Автор: Вікторія Яковенко
