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Стали краще жити. Як війна змінила українську громаду в Польщі?

15:48   01.05.2023
Оксана Якушко
Стали краще жити. Як війна змінила українську громаду в Польщі?

Війна змінила українську спільноту у Польщі. Нинішні біженці – це переважно освічені жінки з дітьми, з добрим матеріальним становищем, наводить інформацію дослідницької компанії Selectivv польське видання Rzeczpospolita.

Порівняно з ситуацією до 24 лютого 2022 року, українці, які тепер живуть у Польщі, трохи спроможніші та воліють проводити час у кіно чи театрі, ніж у пабах та ресторанах, свідчать дані, зібрані Selectivv з мобільних телефонів.

«Ми маємо дві абсолютно різні громади українців у Польщі. Це люди, які мають зовсім інший матеріальний статус, але й по-різному проводять свій вільний час», – розповів виданню Rzeczpospolita Олександр Луховський, президент Selectivv.

Дослідження показує, що у січні 2022 року 57% українців у Польщі були чоловіки. За рік цей показник знизився до 40%. Кількість дітей віком до 18 років зросла приблизно з 200 тис. до 1,4 млн. Менше стало людей віком від 45 до 60 років.

Нинішні біженці живуть краще, ніж представники «старої» міграції. У січні 2022 року лише 6% українського населення в Польщі мало дуже добре матеріальне становище, 24% мали добре, а 64% посереднє. За рік показник “дуже добре” зріс на 7% (до 13%), частка людей з гарним матеріальним становищем збільшилася аж на 30% (до 54%).

Вміст гаманця впливає на те, як українські біженці проводять час. І хоча найчастіше це шопінг у торговельних центрах, з 5% (у 2022 році) до 18% зросла частка людей, які відвідують басейни чи тренажерні зали. З 1% до 4%  побільшало відвідувачів кінотеатрів і театрів. А от любителів ресторанів і пабів навпаки зменшилося з 36% до 6%.

«Близько 70% жінок-мігранток мають вищу освіту. Звідси їхні інтереси, наприклад, пов’язані з культурою», – каже голова Об’єднання українців у Польщі Мірослав Скорка.

«Після року перебування в Польщі багато біженців вже організували тут своє життя. І людей, які заявляють про своє бажання залишитися в Польщі, стає все більше. Але все одно 60% з них планують повернутися в Україну», – резюмує експерт.

Дослідження показало, що зараз у Польщі проживає 3,1 мільйона громадян України. Це менше, ніж торік, бо деякі біженці вже виїхали в інші країни.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 15:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна змінила українську спільноту у Польщі. Нинішні біженці – це переважно освічені жінки з дітьми, з добрим матеріальним становищем, наводить інформацію дослідницької компанії Selectivv польське видання Rzeczpospolita.".