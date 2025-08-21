Зарплаты до 120 тысяч гривен: какую работу предлагают в Харькове и области

По состоянию на 21 августа в Харьковской области актуальны 4143 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия повара с зарплатой 120 тысяч гривен. Менеджер будет иметь 45 тысяч, а агроном – 40 тысяч.

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов будет зарабатывать 35600, оператор линии в производстве пищевой продукции – 30 тысяч, заместитель директора – 29 тысяч, главный энергетик – 27 тысяч, электромеханик – 25 тысяч, лаборант – 23 тысячи, а специалист государственной службы – 20450.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.