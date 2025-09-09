Тысячи ФЛП открыли бизнес в Харькове: что говорит статистика

В Харьковском горсовете сообщили данные о количестве желающих строить бизнес в городе за восемь месяцев 2025 года.

«В январе-августе 2025 года 7748 физических лиц-предпринимателей изъявили желание открыть собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове. По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 239 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», — проинформировала пресс-служба мэрии.

Таким образом, по данным статистики, на 1 сентября количество ФЛП в Харькове составило 124,6 тыс. человек. По сравнению с данными на 1 августа, количество ФЛП в областном центре возросло на 1200. Для сравнения: год назад, в сентябре 2024-го, в Харькове было 119,4 тысячи физических лиц — предпринимателей.

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка мэрии отметили: «Малый и средний бизнес остается одним из двигателей экономического развития Харькова».

На данный момент предприниматели в городе освобождены от уплаты местных налогов и сборов.