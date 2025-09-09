Тисячі ФОПів відкрили бізнес у Харкові: що каже статистика

Live
Економіка 17:27   09.09.2025
Оксана Горун
У Харківській міськраді повідомили дані щодо кількості охочих будувати бізнес у місті за вісім місяців 2025 року.

 “Протягом січня-серпня 2025 року 7748 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 239 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу”, – поінформувала пресслужба Харківської міської ради.

Таким чином, за даними статистики, на 1 вересня кількість ФОПіву Харкові становила 124,6 тис. осіб. Порівняно з даними на 1 серпня, кількість ФОП в обласному центрі зросла на 1200. Для порівняння: рік тому, у вересні 2024-го, в Харкові було 119,4 тисячі фізичних осіб – підприємців.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку мерії зазначили: “Малий та середній бізнес залишається одним із двигунів економічного розвитку Харкова”.

Наразі підприємці в місті звільнені від сплати місцевих податків та зборів.

Автор: Оксана Горун
