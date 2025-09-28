“Елементарна конкуренція” – бізнес залишає захід України та їде до Харкова

У 2025-му на Харківщину переїхало більше компаній, ніж виїхало. За офіційними даними, приріст склав 374. Що приваблює бізнес, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

“Це комплекс факторів. У тому числі деяке затишшя у порівнянні до 2024-2023 року. Плюс суттєво зросла конкуренція на заході України. Була релокація в центр України, оскільки там вже кількість підприємств тільки збільшується за рахунок релокацій, і просто місцеві ринки вже не у змозі прийняти усіх підприємців і забезпечити їх можливістю доходу. Це елементарна конкуренція, — вважає Чумак. — У деяких підприємств тут залишилися постійні клієнти, до яких вони повертаються, робітники, які залишилися тут і готові працювати. Замовлення, які тут з’явилися. Будівельна сфера – це відновлення, це фортифікації. Тому вони сюди повертаються”.

У Харкові також зростає кількість ФОПів. За даними Харківської міськради, на 1 вересня 2025 року кількість фізичних осіб – підприємців була 124,6 тисячі. Порівняно з даними на 1 серпня, кількість зросла на 1200. А якщо порівнювати із ситуацією вересня 2024-го, то підприємництвом у Харкові за рік зайнялося близько 5000 осіб. Цьому президент Асоціації приватних роботодавців також має пояснення.

“Дуже багато активностей, дуже багато донорів і можливість отримати гранти стимулює оформлюватись офіційно. Ви не отримаєте грант донора або грант на власну справу, якщо ви не є ФОПом. Тому тут є стимуляція деяка. Плюс багато донорів, які заходять, дають роботу місцевим підприємцям. Тому що усі гранти, всі витрати, які створюються, які здійснюються, вони йдуть на закупівлю товарів, послуг, оренди у таких же підприємців маленьких міста Харкова, які сплачують з цього податки. Тому це позитивний сигнал. Плюс, за даними Нацбанку останніми, у нас є деяке падіння динаміки інфляційної. У нас є збільшення динаміки зростання зарплат. І у принципі, попри війну, достатньо позитивний прогноз на 2026 рік. Тобто ми можемо говорити про те, що падіння призупинилося і ми будемо потихеньку намагатися зростати та розвивати економіку регіону”, – дав позитивний прогноз експерт.