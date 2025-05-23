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В городе на Харьковщине – новый руководитель полиции

Общество 15:28   23.05.2025
Виктория Яковенко
В городе на Харьковщине – новый руководитель полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

Территориальное подразделение полиции в городе Златополь возглавил новый руководитель – Аркадий Глущенко, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Глава облуправления Нацполиции Петр Токарь представил назначенного руководителя личному составу подразделения.

«Пусть каждое Ваше решение будет справедливым и служит во благо людей и государства. Желаю поддержки коллектива и доверия общества», — сказал Токарь.

Отмечается, что Глущенко в органах внутренних дел работает около 29 лет. До назначения он руководил отделением полиции №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

новый начальник полиции в Златополь
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 15:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территориальное подразделение полиции в городе Златополь возглавил новый руководитель – Аркадий Глущенко, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".