В городе на Харьковщине – новый руководитель полиции

Территориальное подразделение полиции в городе Златополь возглавил новый руководитель – Аркадий Глущенко, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Глава облуправления Нацполиции Петр Токарь представил назначенного руководителя личному составу подразделения.

«Пусть каждое Ваше решение будет справедливым и служит во благо людей и государства. Желаю поддержки коллектива и доверия общества», — сказал Токарь.

Отмечается, что Глущенко в органах внутренних дел работает около 29 лет. До назначения он руководил отделением полиции №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.