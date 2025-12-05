Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине
Авария произошла на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным правоохранителей, 40-летний водитель автомобиля Nissan Leaf совершил наезд на пешехода. От полученных травм 62-летняя женщина погибла на месте.
Следователи уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, утром 2 декабря на проспекте Любови Малой 61-летний водитель автомобиля Opel сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.
Читайте также: Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 16:12;