Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине

Общество 16:12   05.12.2025
Виктория Яковенко
Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 40-летний водитель автомобиля Nissan Leaf совершил наезд на пешехода. От полученных травм 62-летняя женщина погибла на месте.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, утром 2 декабря на проспекте Любови Малой 61-летний водитель автомобиля Opel сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Читайте также: Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин

Автор: Виктория Яковенко
