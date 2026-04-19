На 300 тысяч гривен наловил рыбы – браконьера задержали в Харьковской области

Происшествия 13:57   19.04.2026
Правоохранители поймали браконьера с сетками на пруду возле села Огиевка Сахновщинской громады, сообщает Нацполиция.

16 апреля во время проведения профилактических мероприятий под условным названием «Нерест» полицейские задержали на пруду мужчину, ловившего рыбу с лодки с помощью сеток.

Предварительно установили, что злоумышленник незаконно выловил около 16 килограммов рыбы разных видов: карася серебристого и золотистого, сплетни, окуня, красноперки. Сумма нанесенного ущерба составляет более 320 тысяч гривен. Следственно-оперативная группа задокументировала факт правонарушения.

У нарушителя изъяли резиновую лодку и сетки – как орудие незаконного вылова.

Дознаватели внесли сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного занятия рыбным промыслом. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до 3 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

