На 300 тысяч гривен наловил рыбы – браконьера задержали в Харьковской области
Правоохранители поймали браконьера с сетками на пруду возле села Огиевка Сахновщинской громады, сообщает Нацполиция.
16 апреля во время проведения профилактических мероприятий под условным названием «Нерест» полицейские задержали на пруду мужчину, ловившего рыбу с лодки с помощью сеток.
Предварительно установили, что злоумышленник незаконно выловил около 16 килограммов рыбы разных видов: карася серебристого и золотистого, сплетни, окуня, красноперки. Сумма нанесенного ущерба составляет более 320 тысяч гривен. Следственно-оперативная группа задокументировала факт правонарушения.
У нарушителя изъяли резиновую лодку и сетки – как орудие незаконного вылова.
Дознаватели внесли сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного занятия рыбным промыслом. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до 3 лет, или ограничение свободы на тот же срок.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: браконьер, вылов рыбы, Нацполиция, пруд, резиновая лодка, сетки;
Если вам интересна новость: «На 300 тысяч гривен наловил рыбы – браконьера задержали в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 13:57;