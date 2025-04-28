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Порыбачил на почти 152 тыс. грн – полиция поймала браконьера на Харьковщине

Общество 16:17   28.04.2025
Виктория Яковенко
Порыбачил на почти 152 тыс. грн – полиция поймала браконьера на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Факт браконьерства зафиксировали полицейские на ставке вблизи села Шевченково.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 40-летний житель поселка Сахновщина рыбачил с лодки с помощью сеток. В общем он выловил 32 килограмма рыбы, а именно карася серебряного.

По подсчетам копов, сумма нанесенного ущерба составляет почти 152 тысячи гривен.

На месте следственно-оперативная группа изъяла резиновую лодку и орудие незаконного отлова.

Правоохранители внесли данные в ЕРДР по ч.1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

браконьера поймали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
браконьера поймали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Факт браконьерства зафиксировали полицейские на ставке вблизи села Шевченково.".